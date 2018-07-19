بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.. نفاد جميع بطاقات الاشتراك بمباريات يوفنتوس لموسم 2018/2019

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، نفاد جميع بطاقات الاشتراك في المباريات للموسم الجديد 2018/2019، التي ستلعب على ملعب أليانز بمدينة تورينو الإيطالية.

ونشر يوفنتوس بيانًا رسميًا أكد من خلاله نفاد جميع بطاقات الاشتراك في المباريات للموسم الجديد التي شهدت إقبالًا شديدًا الأيام الأخيرة داخل مراكز بيع النادي في تورينو أو من منافذ البيع الإلكترونية.

وأوضح يوفنتوس أن إجمالي الاشتراكات التي بيعت وصلت إلى 29,000 ألف بطاقة، قبل نحو شهر على بداية الموسم.

ورفع يوفنتوس أسعار بطاقات الموسم الجديد بنسبة 20%، وهو ما أثار غضب جماهيره، لكن بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحولت أفكار جماهير السيدة العجوز، لتنفد جميع بطاقات الاشتراك في المباريات للموسم الجديد.

يشار إلى أن يوفنتوس هو حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 7 مواسم.