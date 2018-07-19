لماذا وزّع كريستيانو رونالدو 20 ألف دولار على عمال فندق إقامته في اليونان؟

قبل أن يغادر كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الجديد الفندق الفخم الذي أقام فيه في اليونان، ترك “بقشيشًا” يقدر بنحو 1750 جنيهًا إسترلينيًا (20 ألف دولار تقريبًا) لعمال الفندق، طلب توزيعها بالتساوي بينهم.

وقضى رونالدو عطلة على البحر الأبيض المتوسط مع عائلته بعد خروج البرتغال من كأس العالم بالخسارة أمام أوروغواي في دور الـ 16.

وقبل مغادرته على متن الطائرة التي أقلته إلى إيطاليا، ترك رونالدو مبلغ 1750 جنيهًا إسترلينيًا، لعمال الفندق وفقًا لما نقلته صحيفة “صن” البريطانية.

وأبدى رونالدو إعجابه بالخدمات التي تلقاها في الفندق، وأراد أن يرد جزءًا من هذه الخدمات للعمال، فترك هذا المبلغ شريطة أن يتم تقسيمه بين جميع العاملين في الفندق.

وبدأ رونالدو على الفور الاستعداد لبدء حياة جديدة في إيطاليا، عقب رحيله عن ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، بعقد مدته 4 أعوام.