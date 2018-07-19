أليسون باكير يجري الفحوص الطبية في نادي ليفربول

قال مونشي المدير الرياضي لروما، اليوم الخميس، إن الحارس البرازيلي أليسون باكير، يخضع للفحص الطبي في ليفربول، بعدما تلقى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم “عرضًا ضخمًا”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول توصل لاتفاق بشأن ضم أليسون (25 عامًا) مقابل 75 مليون يورو (86.88 مليون دولار)، وهي صفقة قياسية لحارس مرمى، وتتجاوز المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون العام 2001 وقيمته 53 مليون يورو.

وأبلغ مونشي الصحفيين: “اللاعب هناك يخضع للفحص الطبي وإذا اجتازه فإن الصفقة ستمضي قُدمًا”.

“الأمر صعب عندما تكون مديرًا رياضيًا. تلقينا عرضًا ضخمًا من أجل أليسون وقمنا بتقييمه”.

وأضاف: “في النهاية اتخذنا القرار وتحدثنا مع ليفربول وتوصلنا لاتفاق. الأمر لا يتعلق بأننا نفتقر للطموح. قمنا ببيع لاعبين اثنين فقط وتعاقدنا مع 10 وسنواصل البحث عن لاعبين جدد”.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 17 مباراة من بين 37 شارك فيها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وساعد روما على التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ليفربول.

وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الـ 5 في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الـ 8 على يد بلجيكا.

وكانت حراسة المرمى مشكلة في ليفربول تحت قيادة مدربه يورغن كلوب، وواجه لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه صعوبات في الحفاظ على موقعيهما في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.