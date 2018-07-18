نادي ليفربول الإنجليزي يوافق على زيادة عرضه لضم البرازيلي أليسون

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، على زيادة عرضه المالي لضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب فريق كرة القدم في روما الإيطالي ليصل لـ75 مليون يورو بدلًا من 70 مليون يورو.

ووفقًا لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، أعطى ليفربول الضوء الأخضر لضم البرازيلي أليسون من روما وزيادة العرض المالي لـ75 مليون يورو بناءً على طلب الفريق الإيطالي.

وتعد هذه الزيادة الثانية التي يقدمها ليفربول للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي خلال 24 ساعة، بعد أن زاد عرضه لـ70 مليون يورو أمس بدلًا من 65 مليونًا.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون أليسون بيكر أغلى حارس مرمى في التاريخ متجاوزًا الإيطالي جيانلويجي بوفون عند انتقاله من بارما إلى يوفينتوس بقيمة وصلت لـ53 مليون يورو عام 2001.

وبيكر (25 عامًا) هو الحارس الأول لمنتخب البرازيل في مونديال روسيا لكرة القدم الأخيرة، التي توج بها منتخب فرنسا، وهو دولي منذ 2015.

وبدأ مسيرته مع انترناسيونال البرازيلي قبل أن ينتقل لروما الإيطالي 2016.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، وضمن لنفسه مقعدًا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي احتل وصافتها الموسم المنقضي.