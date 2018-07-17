بعد انتقاله إلى يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يقطع علاقاته مع إسبانيا

بدأت تتضح الصورة أكثر حول سبب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وانتقاله نحو يوفنتوس الإيطالي بعدما ذكرت صحيفة برتغالية أنه ينوي قطع كل علاقاته مع إسبانيا والهروب من المشاكل الضريبية.

وبحسب صحيفة ” Correio do Manha ” البرتغالية فالنجم البرتغالي يرغب في بيع منزله في مدريد والذي يوجد على مساحة تبلغ 4000 متر، وتوزيع أسطول سياراته على إقامته الموجودة في البرتغال وإيطاليا.

وبحسب الصحيفة البرتغالية فكريستيانو رونالدو الذي أطلق مشروعًا لبناء فندق في مدريد يفكر فعلًا في عدم بنائه، رغم كونه كان قد عبر عن إعجابه بمكان المشروع وقيمته.

ويملك رونالدو أيضًا في إسبانيا شركة للعقارات، وهي أيضًا موضوع شكوك حول استمرارها في مدريد أو يقرر ترحيلها نحو وجهة أخرى.

وبعد مشاكله مع إدارة الضرائب أصبح تفكير النجم البرتغالي في الابتعاد عن إسبانيا، حيث اعتبر أن إدارة الضرائب الإسبانية عاملته بطريقة سيئة، وأنه لم يرتكب أخطاء تستوجب الغرامة القاسية التي تلقاها.