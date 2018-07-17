يوفنتوس يسعى للتعاقد مع زين الدين زيدان في “منصب جديد”

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية بناء على مصادر مقربة من فريق يوفنتوس أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد يعتبر هدفًا جديدًا للسيدة العجوز؛ لاستعادته ليشتغل داخل الفريق كمستشار فني أو مدير تقني ينسق بين الإدارة والمدرب واللاعبين.

وحسب ” ليبرتاد ديجيتال “، فهدف يوفنتوس هو استعادة الأسطورة الذي لعب في صفوفها 5 مواسم من 1996 إلى 2001 قبل أن ينتقل لريال مدريد، حيث أنهى مسيرته في 2006 وأصبح مستشارًا للرئيس ثم مديرًا رياضيًا فمدربًا للفريق الثاني فمدربًا للفريق الأول.

ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع نجل زيدان الحارس لوكا زيدان من ريال مدريد لإقناع المدرب الفرنسي بقبول العرض والاشتغال في الفريق.

وفاز زيدان رفقة ريال مدريد كمدرب بثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا 2016 و2017 و2018 بالإضافة للقبين للسوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية ولقب للدوري الإسباني ولقب للسوبر الإسباني.

وتبخر حلم زيدان في تدريب المنتخب الفرنسي بعدما تمكن ديدييه ديشامب من قيادة فرنسا للفوز بكأس العالم روسيا 2018 وسيبقى في منصبه لغاية 2020.