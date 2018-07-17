هل فشل ريال مدريد في تعويض كريستيانو رونالدو؟

تجد إدارة ريال مدريد نفسها في وضع صعب لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس الإيطالي في ظل صعوبة التعاقد مع النجوم الثلاثة الذين رشحتهم وسائل الإعلام العالمية ليكون أحدهم صفقة الفريق الإسباني الكبيرة في الصيف الحالي.

وبعد نهاية كأس العالم روسيا 2018 ستتجه الأنظار في سوق الإنتقالات لريال مدريد، الذي يبحث عن نجم كبير يعوّض خسارته الكبيرة بعد إصرار كريستيانو رونالدو على الرحيل رغم وجود تقارير إسبانية أكدت أن فلورنتينو بيريز اقترح 2 مليون يورو إضافية على الراتب الذي سيتقاضاه في يوفنتوس.

وترغب إدارة ريال مدريد في التعاقد مع أحد هؤلاء النجوم وهم: البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي لاعبا باريس سان جيرمان، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وجاءت الأخبار الأخيرة صادمة لإدارة ريال مدريد بعدما أعلن النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي بعد نهاية كأس العالم عن بقائه في باريس سان جيرمان، وانتشار عدة أخبار في الصحافة الفرنسية عن القرار نفسه للبرازيلي نيمار؛ إذ أكد النجم الفرنسي والمدرب السابق لويس فيرنانديز أنَّ نجم المنتخب البرازيلي يرغب في البقاء والنجاح في الفريق الفرنسي.

وجاءت الضربة الثالثة من إدارة تشيلسي التي منحت النجم البلجيكي إيدين هازارد عطلة لمدة 3 أسابيع ولن يعود للتدريبات قبل الـ4 من آب/ أغسطس المقبل على بعد 5 أيام فقط من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأكدت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي يرغب في الحصول على 225 مليون يورو للتخلي عن هازارد وهو مبلغ كبير لن يدفعه ريال مدريد للفريق الإنجليزي.

وأكد الصحفي فيسنتي أزبيتارتي من ” إيس راديو ” أن ريال مدريد لن يوقع مع أي لاعب بمبلغ يفوق 200 مليون يورو؛ ما يؤكد أن النجوم المقترحة لتعويض النجم البرتغالي أصبحت شبه مستحيلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزادت متاعب فلورنتينو بيريز بعدما كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد في عرض 130 مليون يورو لضم الويلزي غاريث بيل ليجد ريال مدريد نفسه مهددًا بفقدان نجم كبير آخر.

وعاد ريال مدريد للتدريبات منذ أمس الاثنين حيث أجرى اللاعبون الفحص الطبي، وأكد جوليان لوبيتيجي المدرب الجديد أنه يتوافر على مجموعة جيدة بإمكانها الفوز بالألقاب، وأنه سيحسم أمر عدة لاعبين خلال هذا الأسبوع للتركيز على العمل قبل بداية الموسم.