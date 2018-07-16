المدير الرياضي ليوفنتوس: المقصية المذهلة سبب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشف المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيسي، كواليس جديدة في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” عن باراتيسي قوله: “الفكرة المجنونة ظهرت بعد المباراة الأولى بين يوفنتوس وريال مدريد في إيطاليا، بيننا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي”.

وأضاف: “عندما تلقى رونالدو الحفاوة الكبيرة من الجماهير بعد الهدف الذي سجله من المقصية الرائعة، تحدثنا لوكيل أعماله في نفس الأسبوع”.

وأضاف: “صُدم وكيل أعمال رونالدو بهذا الاهتمام وقال (كريستيانو)، إنه يرغب في المجيء واللعب في يوفنتوس ولو ليوم واحد”.

وسجل رونالدو هدفين أحدهما من مقصية مذهلة ورائعة في فوز ريال مدريد 3/0 على يوفنتوس.

وتابع باراتيسي: “قلت حسنًا أفهم أن هناك الكثير من الأحلام ولكن ليس الكثير منها يتحقق، عندما التقينا مرة أخرى خلال صفقة جواو كانسيلو، أوضح لي الوضع ووافقنا على الفكرة”.

وواصل: “تحدثت للرئيس، واضطررنا إلى النظر إلى الأرقام، كان ذلك الجزء الأصعب، استغرق عدة ساعات ثم قال لي امضِ قدمًا، حاول معرفة إذا ما كان هناك فرصة فعلية لذلك”.

وأردف: “كانت هناك فرصة ملموسة، فرصة فريدة لإحضار لاعب معروف عالميًا كأفضل لاعب في العالم، والأكثر تصميمًا، وفاز بالكثير من الألقاب”.

واختتم: “عندما تكون هناك مفاوضات بين ناديين كبيرين، مثل ريال مدريد ويوفنتوس، فهناك طرف ثالث وهو رغبة اللاعب، بالإضافة للاحتراف الكبير من الوكلاء، عندها يصبح كل شيء سهلًا”.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو (33 عامًا)، مقابل 105 ملايين يورو، بعقد مدته 4 مواسم، بحيث يحصل أفضل لاعب في العالم 5 مرات على 30 مليون يورو سنويًا.