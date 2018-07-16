قرار جديد من يوفنتوس لصالح كريستيانو رونالدو

سيكشف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي النقاب عن مجموعة من تماثيل للنجم كريستيانو رونالدو حول مدينة تورينو، حيث تشعر المدينة بشوق لتوقيع “الدون” من ريال مدريد على عقود ناديه الجديد.

ويأمل النادي في مساعدة جماهيره على التواصل مع النجم البرتغالي، الذي من المقرر أن يكمل انتقاله إلى النادي مقابل 99 مليون إسترليني، 500 ألف إسترليني في الأسبوع.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن قميص رونالدو رقم 7 قد تم بيعه بسرعة شديدة في تورينو، لدرجة أذهلت النادي من شعبية الهداف التاريخي لريال مدريد والأرباح الاقتصادية التي حصدها النادي من بيع قميصه الجديد.

ويأمل النادي في نشر العديد من التماثيل لرونالدو في أرجاء المدينة ليسهل للجماهير التصوير معها، وسيكون أول تمثال لوقوفه فاتحًا ساقيه قبل تنفيذ الركلات الحرة.

وكان أول تمثال لرونالدو قد وضع في مطار ماديرا وحظي بانتقادات عالمية كبيرة؛ بسبب عدم تطابقه مع وجه رونالدو الحقيقي لكن تم استبداله بتمثال أفضل فيما بعد.

ويأمل فريق التسويق في يوفنتوس أن تسهم التماثيل التي ستنتشر في تورينو في تنشيط السياحة بالمدينة، حيث يحاولون تحويلها إلى ديزني لاند لكرة القدم.

وقد تم بالفعل البدء في صنع هذه التماثيل وسيتم الكشف عنها خلال الخريف المقبل بعد انطلاق الموسم الجديد، لكنها بالطبع ستصبح هدفًا لخصوم يوفنتوس الفائز بلقب الدوري المحلي 7 سنوات متتالية.

وخضع رونالدو (33 عامًا) للفحص الطبي في يوفنتوس، يوم الإثنين، قبل أن يتم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام في وقت لاحق.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا من ريال مدريد لمدة 4 سنوات، منهيًا 9 سنوات عامرة بالألقاب والأهداف مع العملاق الإسباني.

ورونالدو هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفًا في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني.