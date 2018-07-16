شاهد.. كريستيانو رونالدو يجري الفحوص الطبية في يوفنتوس (صور)

أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، الفحوص الطبية، في ناديه الجديد يوفنتوس.

وذكرت تقارير صحفية، أن رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية، صباح اليوم، قبل ساعات من تقديمه لوسائل الإعلام والمشجعين.

وأوضح موقع “فوتبول إيطاليا” أن رونالدو اجتاز الكشف الطبي بنجاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أكد أن رونالدو أصبح لاعبًا رسميًا ليوفنتوس، في 13 يوليو الماضي.

وأكد ريال مدريد ويوفنتوس انتقال أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى حامل لقب الدوري الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو، بعقد يمتد لـ 4 مواسم، بحيث يحصل على 30 مليون يورو على الموسم الواحد.