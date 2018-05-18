بارما يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 3 سنوات

عاد فريق بارما، اليوم الجمعة، إلى دوري الأضواء الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بعد غياب 3 سنوات، بعد تغلبه على مضيفه سبيزيا كالتشيو بهدفين دون ردٍ في الجولة الثانية والأربعين والأخيرة لدوري الدرجة الثانية.

وسجل ثنائية بارما، فابيو ماتزيو وأماتو شيشيريتي في الدقيقتين 11 و66 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بارما إلى 72 نقطة، بينما تجمّد رصيد سبيزيا كالتشيو عند 54 نقطة في المركز العاشر.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإيطالي، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى.

وبذلك، لحق بارما بنظيره إمبولي الذي انتزع بطاقة التأهل منذ جولات.