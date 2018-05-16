الاتحاد الأوروبي “غاضب” من مقترح الفيفا بتنظيم بطولتين جديدتين

تكتّلت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا إضافة للاعبين والأندية اليوم الأربعاء ضد خطط غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإقامة بطولتين عالميتين جديدتين مؤكدين أن هذا الطرح يتسم بالتسرع ويفتقر للتفاصيل.

وقال مجلس استراتيجيات كرة القدم الاحترافية التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن لديه “تحفظات شديدة” بشأن العملية برمتها منتقدًا التسرع وعدم وجود تشاور من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

واقترح الفيفا إقامة بطولة كأس عالم للأندية تنظم كل أربعة أعوام ودوري عالمي للأمم يصل لذروته بإقامة بطولة من ثمانية منتخبات تقام كل عامين وتكون بمثابة كأس عالم مصغرة.

ووفقًا لتقرير للفيفا من المتوقع أن تدر البطولتان المدعومتان من تحالف شركات مستثمرين 25 مليار دولار على الأقل خلال 12 عامًا.

ويسعى إنفانتينو رئيس الفيفا لدفع المقترحين في فترة مزدحمة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وبعد الاجتماع في ليون قال المجلس إنه لم يجر استشارة أعضائه بالشكل الملائم، وأضاف في بيان أنه “يعبّر بالإجماع عن تحفظات شديدة بشأن العملية المحيطة بمقترحي كأس العالم للأندية ودوري الأمم العالمي”.

وانتقد المجلس “التوقيت المتسرع ونقص المعلومات الأساسية، وشدد على الحاجة لإجراء يتم تعريفه بشكل واضح ويحترم الهياكل وأجهزة اتخاذ القرار القائمة ويشمل كل الأطراف الرئيسيين المعنيين”.

وأضاف البيان “ينبغي دراسة هذه المقترحات في إطار تصور عالمي شامل لجدول المباريات الدولية ولا يمكن اتخاذ قرار منفرد بشأنه”.

ومن المتوقع أن يثير بيان المجلس انقسامًا بين الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال لارس-كريستر أولسون، الرئيس التنفيذي لرابطة بطولات الدوري الأوروبية التي تمثل أكثر من 30 بطولة للدوري المحلي، انه لا يمكنه الحكم على ميزات البطولات المقترحة في حد ذاتها لأنه ليس لديه ما يكفي من المعرفة بشأنها.

وأضاف أننا “نحتاج لمزيد من المعلومات لنقرر أين نقف، لم نعرف ما كان يجب أن نعرفه لكي نوافق على المقترحات”.

واجتمع الفيفا بالفعل مع عدد من الأندية لبحث المقترحين وقال إميليو بتراجينو مدير العلاقات المؤسسية ريال مدريد أن النادي يؤيد المقترحين.

ومن المحتمل موافقة مجلس الفيفا على البطولتين الجديدتين في اجتماعه في العاصمة الروسية موسكو الشهر المقبل، ولم يعلّق الفيفا بعد على تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز ذكر أن الاتحاد يخطط لاجتماع خاص قبل ذلك.

وقال أولسون “هناك الكثير من الشائعات لكنه وعلى حد علمي لا توجد أي دعوة لعقد اجتماع”.

ويضم مجلس استراتيجيات كرة القدم الاحترافية ممثلين من الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة بطولات الدوري الأوروبية واتحاد اللاعبين المحترفين.