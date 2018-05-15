هل تكون عودة بالوتيلي لمنتخب إيطاليا أول قرارات مانشيني؟

قال روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، إنه سيتحدث مع المهاجم ماريو بالوتيلي عن عودته المحتملة لتشكيلة الآزوري بعد غياب طويل.

وتم اختيار مانشيني، الذي كان من المتوقع على نحو واسع توليه المهمة، بديلا لغيان بييرو فنتورا سيء الحظ والذي أقيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب فشل إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1958.

وستكون مباراة السعودية الودية في سويسرا يوم 28 مايو/آيار الجاري هي الأولى التي يقود خلالها مانشيني (53 عامًا) المنتخب الإيطالي.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد، قد رفض تولى المهمة قبل أن يقبلها مانشيني.

وقال مانشيني في فلورنسا، يوم الثلاثاء: “ماريو لاعب إيطالي. سوف نتحدث معه بالتأكيد لأنه أحد اللاعبين الذين يجب أن نتابعهم من جديد”.

ولم ينضم بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي للمنتخب منذ كأس العالم 2014 لكنه تدرب تحت قيادة مانشيني في إنتر ميلان ومانشستر سيتي وغالبًا ما كانت بينهما خلافات خاصة في فترته مع سيتي.

وأضاف المدير الفني السابق لزينيت سان بطرسبرغ الروسي: “في مثل هذه الفترة الصعبة أعتقدت أن هذا الوقت المناسب لتولي هذه المهمة”.

وخاض مانشيني، وهو مهاجم بارع حينما كان لاعبًا، 36 مباراة دولية كلاعب مع إيطاليا ولم يشارك في كأس العالم من قبل. وكان مانشيني بديلًا لم يتم الاستعانة به في تشكيلة إيطاليا في كأس العالم 1990 التي استضافتها بلاده.

وبدأ مانشيني مسيرته التدريبية في فيورنتينا عام 2001 وفاز بكأس إيطاليا في أول مواسمه على الرغم من أن النادي ابتلي بمشكلات مالية، كما سبق له تدريب لاتسيو وإنترميلان ومانشستر سيتي وغلطة سراي.