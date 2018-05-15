كل ما تريد معرفته عن الشكل الجديد لكأس العالم للأندية (إنفوغرافيك)

يعتزم الاتحاد الدولي (الفيفا) إحداث ثورة في كأس العالم للأندية وتحويله إلى دوري مكون من 24 فريقاً، وسيقام على مدى أسبوعين ونصف الأسبوع في يونيو/ حزيران قبل عام كأس العالم أي كل أربع سنوات.

وبحسب تقارير صحفية عالمية أبرزها كان في صحيفة ماركا، تحظى الفكرة بدعم العديد من الأندية الكبرى بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث يجري بالفعل إعداد خطط للمسابقة.

وقد حصلت صحيفة “ماركا” الإسبانية وغازيتا ديلو سبورت الإيطالية وهيئة الإذاعة البريطانية ((BBC و صحيفة “تايمز” البريطانية أيضًا على مخطط للهيكل المقترح لنهائيات كأس العالم للأندية الجديدة.

إذ سيتم تقسيم الفرق الأربعة والعشرين إلى ثماني مجموعات تضم كل منها ثلاث فرق يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الثمانية مباشرة.

وبالنسبة لتوزيع الأندية المشاركة فسيشارك في البطولة 12 فريقا من أوروبا وأربعة من أمريكا الجنوبية واثنان من آسيا ومثلهما من أفريقيا واثنان من أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الأوقيانوس) وواحد للفائز من مباراة فاصلة بين أحد أندية الأوقيانوسيا وفريق من أمريكا الجنوبية، وواحد لبطل الدولة المضيفة.

وهذا التوزيع يزيد فرص الأندية العربية في آسيا وأفريقيا للمشاركة في البطولة بشكل أكبر، حيث يشارك البطل ووصيفه بدلاً من الشكل الحالي الذي يشارك فيه البطل فقط، ما يسمح لأندية غرب آسيا بفرصة أكبر في التأهل للمونديال بعدما سيطرت أندية شرق آسيا على لقب دوري أبطال آسيا أخيرًا.

أما فيما يتعلق باختيار الدولة المضيفة، فلن يتعين عليها أن تكون الدولة التي ستستضيف كأس العالم اللاحقة، كما هي الحال في الوقت الحالي مع استضافة كأس القارات.