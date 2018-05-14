رسميًا.. روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاتفاق مع روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لزينيت سان بطرسبرغ الروسي، على تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة القادمة.

وسيتم تقديم مانشيني في مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، للتوقيع والإعلان الرسمي أمام وسائل الإعلام.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بصدد البحث عن مدرب جديد طوال الفترة الماضية، وتفاوض مع عدة أسماء مرشحة من بينها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق الذي تجاهل فكرة تدريب الأتزوري.

وجاء الاتفاق مع مانشيني على الرغم من أن ناديه الروسي كان يمانع في رحيله؛ لارتباطه بعقد، ما يلزمه بدفع تعويض مادي بسبب الرحيل المفاجئ.

وسيحل مانشيني بديلًا لجيان بييرو فنتورا الذي أقيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب فشل إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل.