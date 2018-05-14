كيليني: الألقاب أهم من الكرة الجميلة ونابولي دفع ثمن الاحتفال المبكر

قال المدافع جيورجيو كيليني، إن كرة القدم التي يقدمها يوفنتوس قد لا تعجب البعض، لكنه يخرج منتصرًا في النهاية وذلك بعد فوزه بلقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد.

وسخر كيليني، البالغ 33 عامًا، المعروف بصراحته، من الغريم نابولي الوصيف بداعي احتفاله قبل الأوان عقب الفوز 1-صفر على مضيفه يوفنتوس قبل ثلاثة أسابيع.

وكيليني واحد من خمسة لاعبين فقط شاركوا في كل الألقاب السبعة الأخيرة، وفاز يوفنتوس أيضًا بلقب كأس إيطاليا في المواسم الأربعة الأخيرة، لكن رغم هيمنته يتهمه البعض بتقديم كرة قدم مملة، وأنه بعيد عن أفضل مستوياته وأن الحظ يقف إلى جواره.

لكن هذه التعليقات أغضبت كيليني الذي أبعدته الإصابة عن آخر ثلاث مباريات.

وقال في إشارة إلى منتقدي يوفنتوس: “يقولون ذلك كل عام. أصعب شيء أن تحافظ على الحماسة والدافعية”.

وتابع: “يقولون إن “الفريق لا يقدم كرة قدم جميلة” لكننا نحقق الانتصار دائمًا. لقد حققنا إنجازًا استثنائيًا”.

ودون ذكر أسماء بعينها أشار كيليني إلى الغريم نابولي الذي استقبلته جماهيره استقبال الفاتحين بعد الفوز في تورينو ليقلص الفارق -وقتها- مع يوفنتوس المتصدر إلى نقطة واحدة قبل أربع مباريات من النهاية.

وشدد كيليني: “هناك أشخاص تكلموا كثيرًا واحتفلوا مبكرًا جدًا. في الحياة يجب أن تحترم المنافسين وعندما لا تظهر هذا الأمر فانك تدفع الثمن”.

وتابع: “تحلينا بالهدوء والآن نستمتع باللحظة. لا تجرح منافسيك أو تتفاخر عليهم .. هذا ما يمنحنا طاقة دائمًا”.