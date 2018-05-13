ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2018 النهائي‎

توّج فريق يوفينتوس، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي والرابعة والثلاثين في تاريخه.

وتعادل يوفينتوس مع مضيفه روما سلبيًا في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وتصدر إيموبيلي لاعب لاتسيو، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي النهائي برصيد 29 هدفًا، فيما جاء إيكاردي في المركز الثاني برصيد 28 هدفًا، وثالثًا ديبالا برصيد 22 هدفًا.

بذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 92 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد روما إلى 74 نقطة في المركز الثالث.

وانتزع يوفينتوس الملقب بـ”السيدة العجوز” اللقب قبل جولة من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين يوفينتوس الوصيف إلى أربع نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وبذلك، حقق يوفينتوس ثاني ألقابه في الموسم الحالي، بعدما توّج بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم.