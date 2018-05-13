روبرتو مانشيني ينفي اتفاقه مع الاتحاد الإيطالي

نفى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني اليوم الأحد، ما تردد عن توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لبلاده، لتولي تدريب المنتخب الأول.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: “لا يوجد أي اتفاق إلى الآن، لا يمكن تأكيد أنني سأكون مدرب منتخب إيطاليا”.

وأكمل مانشيني: “لكن بالتأكيد أرغب في تولي ذلك المنصب”.

كما نفى مانشيني إجراء مفاوضات مع الاتحاد الإيطالي قبل فسخ تعاقده بالتراضي، مع نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.

وأضاف “لقد اتخذت القرار منذ 3 أشهر، وبشكل كبير فإن القرار كان بسبب ظروف عائلية”.

وأعلن زينيت في وقت سابق توصله إلى اتفاق مع مانشيني على فسخ التعاقد بينهما، لتكون مباراة الفريق غدًا الإثنين في الدوري الروسي الأخيرة للمدرب الإيطالي.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2018.