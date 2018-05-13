تعادل مخيب لميلان أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

فرض أتالانتا التعادل 1/1على ضيفه ميلان في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

في حين يملك أتلانتا 60 نقطة في المركز السابع، وتشتد المنافسة بين ميلان وأتلانتا ووفيورنتينا على المركز السادس.

وتقدم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي لميلان في الدقيقة 60، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الوقت القاتل عبر أندريا ماسييلو في الدقيقة 90+1.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة مرة لكل فريق، بدأت بمدافع أصحاب الأرض رافائيل في الدقيقة 64، ثم لاعب وسط الضيوف ريكاردو مونتوليفو في الدقيقة 75.

وشهدت الجولة نفسها خسارة فيورنتينا أمام كالياري 1/0 وتعادل لاتسيو وكروتوني 2/2