مدرب نابولي يرغب في التعاقد مع هيغواين حال خلافته لكونتي في تشيلسي

ذكرت صحيفة ” صن ” البريطانية أن الإيطالي ماوريزيو ساري المدرب الحالي لفريق نابولي، وأبرز المرشحين لخلافة مواطنه أنطونيو كونتي في تدريب فريق تشيلسي يرغب في اصطحاب الأرجنتيني غوانزالو هيغواين معه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة فالمدرب البالغ من العمر 59 سنة يعرف المهاجم الأرجنتيني جيدًا، لكونه دربه حين كان لاعبًا في فريق نابولي وقبل الانتقال ليوفنتوس في صفقة كبيرة كلفت السيدة العجوز أكثر من 90 مليون يورو.

ويعرف المدرب الإيطالي رغبة يوفنتوس في استعادة مهاجمه الإسباني السابق ألفارو موراتا، الذي يلعب حاليًا في تشيلسي وقد يعقد صفقة تبادلية تقضي برحيل الدوري الإسباني نحو إيطاليا، وتحقيق حلم هيغواين في اللعب بإنجلترا.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية أكدت أن يوفنتوس لا يمانع في بيع هيغواين في الصيف القادم، لكن مقابل حصوله على مبلغ يتجاوز 60 مليون يورو؛ لكونه سيبلغ 31 سنة ولم يقدم على الصعيد القاري نفس المستوى الذي يقدمه محليًا.

ولن يكون تشيلسي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، فباريس سان جرمان بدوره يضع الهداف السابق لريال مدريد ونابولي ضمن اهتماماته، وهو ومستعد للتخلي عن الأوروغوياني إيدينسون كافاني ليوفنتوس.