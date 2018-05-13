زينيت الروسي يفسخ عقد مانشيني وسط تقارير عن قرب توليه تدريب منتخب إيطاليا

فسخ نادي زينيت سان بطرسبرغ، المنافس في الدوري الروسي الممتاز، عقد المدرب روبرتو مانشيني بالتراضي بين الطرفين، اليوم الأحد، بعدما قال مسؤول في كرة القدم الإيطالية إن المدرب البالغ من العمر 53 عامًا يرغب في تدريب منتخب بلاده.

ووقع مانشيني، الذي يعد واحدًا من أبرز المدربين الأجانب الذين انضموا إلى الدوري الروسي الممتاز في السنوات الأخيرة، عقدًا لثلاث سنوات مع زينيت في 2017.

لكن النادي قال إنه فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين ودون دفع أي تعويضات، وفي وقت سابق هذا الشهر نقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مسؤول بالاتحاد الايطالي قوله إن مانشيني يطمح لقيادة المنتخب الأول، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وقال روبرتو فابريتشيني، المفوض للإشراف على الاتحاد الإيطالي، في تصريحات نقلتها الوكالة، إن مانشيني أجرى مفاوضات مع الاتحاد الإيطالي.

وأوضح فابريتشيني: “لم يتم حسم أي شيء بعد. قال إنه يرغب في المنصب وسنناقش التفاصيل بعد 13 مايو”.

واستغل زينيت، الذي تموله شركة الطاقة الروسية غازبروم، قدراته المالية الضخمة في السابق لاستقطاب مدربين بارزين مثل ديك أدفوكات ولوتشيانو سباليتي واندريه فيلاس بواش.

وسبق لمانشيني تدريب مانشستر سيتي وإنترناسيونالي وغلطة سراي وقاد سيتي في 2012 للفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 44 عامًا.

ويحتل زينيت حاليًا المركز الخامس في الدوري الروسي قبل مباراة واحدة على النهاية.

ولم تحظ إيطاليا بمدرب ثابت منذ إقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم هذا العام.