آرسنال واثق من التعاقد مع ماسيمليانو آليغري

يبدو أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي استقرت على تعيين المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري الموسم المقبل.

وأعلن المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال رحيله عن الفريق بعد نحو 22 عامًا قضاها في الغانرز.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية فإن آليغري المدير الفني ليوفنتوس حصل على ضمانات من إدارة آرسنال حول ميزانية الفريق وإنفاقه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ورفض آليغري البالغ من العمر 50 عامًا في حوار سابق مع صحفيين إيطاليين تأكيد شائعات انتقاله إلى آرسنال لكنه في نفس الوقت لم ينفها.

وقال: “لن أنفي أو أؤكد شيئًا، أنا أتشارك العمل مع يوفنتوس وأركز على تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، في هذه اللحظة من الموسم تتحدث وسائل الإعلام عن رحيلي حتى وإن كنا نمر بمرحلة جيدة جدًا”.

وقاد آليغري يوفنتوس إلى رابع ثنائية محلية من الألقاب في 4 مواسم، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و2017.