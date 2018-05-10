اتحاد اللاعبين المحترفين يحذر الفيفا بشأن بطولات جديدة مقترحة

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، اليوم الخميس، إنه ينبغي على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يضع على رأس أولوياته صحة ومصلحة لاعبي كرة القدم في إطار تخطيطه لتنظيم بطولتين دوليتين جديدتين.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيكون قد أهمل واجباته إذا لم ينظر في مدى تأثر صحة اللاعبين بخطط رئيس الفيفا غياني إنفانتينو الطموحة لتنظيم دوري عالمي للأمم وتوسيع كأس العالم للأندية الحالية لتضم 24 فريقًا.

وقال الفيفا إنه التقى ممثلين عن عدد من كبرى الأندية الأوروبية أمس الأربعاء في إطار “عملية المشورة”.

واقترح إنفانتينو زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقًا بينها 12 من أوروبا وإقامتها كل 4 سنوات بدلًا من شكلها الحالي الذي يقام سنويًا.

وسيكون دوري الأمم بمثابة نسخة عالمية من بطولات جديدة سيطبقها الاتحاد الأوروبي في القارة، وكذلك اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وسيصل الدوري لذروته في مرحلة خروج المغلوب التي تتنافس فيها 8 فرق – وهي بالفعل كأس عالم مصغرة – تجرى كل عامين وتنطلق أيضًا اعتبارًا من 2021.

وستكون البطولتان الجديدتان على رأس المنافسات الحالية مثل كأس العالم وتصفياته وبطولة أوروبا وكأس كوبا أمريكا وكأس الأمم الأفريقية.

وقال بوبي بارنز ممثل أوروبا في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين خلال لقاء في صربيا: “في ضوء النقاشات الحالية فإن عدم تقييم اتحاد اللاعبين المحترفين لتأثير هذه المقترحات على اللاعبين سيكون إهمالًا من جانبه”.

وتابع وفقًا لبيان للاتحاد “في الوقت الذي تضع فيه أطراف أخرى أولويات أخرى، فإن صحة ومصلحة اللاعبين ينبغي أن تكون على رأس أولوياتنا”.

وقال اتحاد اللاعبين إنه أجرى مؤخرًا مسحًا شمل أكثر من 600 لاعب بشأن آرائهم عن جدول المباريات الحالي وإنه يدرس الدليل العلمي عن حجم وقت التعافي الذي يحتاجه اللاعبون بين المباريات”.

وفي بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني قال الفيفا إن اجتماع الأربعاء أتاح للاتحاد ملاحظة اهتمام حقيقي بإصلاح كامل لكأس العالم للأندية وتطوير نموذج جديد للمسابقة يعود بالفائدة على مجتمع كرة القدم برمته في كل أنحاء العالم”.

ولم يكشف الفيفا عن أسماء الأندية التي شاركت في الاجتماع لكن صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن الأندية المشاركة في اللقاء هي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وكانت رابطة البطولات الأوروبية وهي مجموعة تمثل كبرى دوريات كرة القدم في أوروبا قالت في الأسبوع الماضي إنها “تعارض تمامًا” خطط رئيس الفيفا.

ودعا بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الوقوف بجانب منتدى الدوريات العالمي ورابطة البطولات الأوروبية والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين “في المعارضة التامة والوقوف معًا لوقف هذه المبادرة الأحادية من جانب الفيفا والعملية التي تفتقر إلى الشفافية والمشورة المناسبة مع جميع الأطراف”.