نهائي كأس إيطاليا.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن مباراة يوفنتوس وميلان

تتجه الأنظار إلى ملعب “أولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما، لمتابعة المباراة النهائية بين يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الأربعاء.

يبدو اللقاء بين عملاقَي الكرة الإيطالية حافلًا بالعديد من اللمحات الفنية، والصراع التكتيكي بين المدرب ماسيمو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، وجينارو غاتوزو المدير الفني للميلان.

وتستعرض “إرم نيوز” في السطور القادمة ملامح الموقعة بين يوفنتوس وميلان..

تحرير كأس إيطاليا

يسعى ميلان إلى تحرير بطولة كأس إيطاليا التي فاز بها يوفنتوس في آخر 3 نسخ، وهو الأمر الذي يجعل الروزانيري متحفزًا لتحقيق الفوز باللقب.

ويتسلح ميلان بسيناريو الفوز بلقب كأس السوبر على حساب يوفنتوس، والتمكن من الإطاحة بالسيدة العجوز في المباراة، ما يجعل أبناء المدرب جاتوزو حالمين بالتتويج بالكأس.

وفاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 12 مرة، أعوام 1938 و1942 و1959 و1960 و1965 و1979 و1983 و1990 و1995 و2015 و2016 و2017.

وفاز ميلان بلقب كأس إيطاليا 5 مرات أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

تفوق يوفنتوس

يتفوق يوفنتوس بشكل لافت في مبارياته ضد الميلان خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد يوفنتوس في مباراة ميلان على تفوقه في الدوري ذهابًا وإيابًا، وقدرة السيدة العجوز على مواصلة هذا التفوق، والفوز بلقب الكأس والثنائية المحلية، مثلما حدث في آخر 3 مواسم.

بونوتشي واتهامات الخيانة

يبدو هناك صراع آخر، بطولته للمدافع ليوناردو بونوتشي الذي يقود دفاع الميلان، والذي يلعب ثاني مبارياته ضد فريقه السابق يوفنتوس.

ونجح بونوتشي في هز شباك مرمى يوفنتوس خلال آخر مباراة بين الفريقين في بطولة الدوري، وهو الأمر الذي يجعل المواجهة بين الفريقين نارية ومشتعلة، خاصة في ظل اتهامات الخيانة التي تطارده باستمرار.

صراع الهجوم

يبدو هناك صراع بين الفريقين على المستوى الهجومي، لهز شباك الحارسين جانلويجي بوفون قائد يوفنتوس وجانلويجي دوناروما حارس الميلان.

ويعتمد يوفنتوس على خبرات وقدرات هدافه الأرجنتيني جونزالو هيجواين بجانب مواطنه باولو ديبالا، مع انطلاقات البرازيلي دوغلاس كوستا وهي المهمة التي تواجه ميلان لإيقاف هذا المثلث الخطير.

ويخشى يوفنتوس أيضًا تحركات هجوم ميلان، خاصة باتريك كوتروني وسوسو وحاكان كالهونغولو، وهو الثلاثي الذي يملك السرعة والموهبة أيضًا، ويهدد دفاع اليوفي.

وأكد خالد بيومي، المحلل بقنوات “أبوظبي الرياضية” ، لـ”إرم نيوز” أن مواجهة يوفنتوس وميلان تتسم دائمًا بالندية الشديدة، موضحًا أن استغلال الفرص من جانب هيجواين وكوتروني، سيكون عاملًا حاسمًا في حصد الانتصار وحسم المباراة.

وأضاف: ” كيليني يملك خبرات كبيرة في دفاع يوفنتوس وأيضًا بونوتشي مع ميلان، وهو ما يزيد صعوبة المهمة بالنسبة لمهاجمي الفريقين”.