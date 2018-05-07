أليسون حارس روما يصدم ريال مدريد وليفربول

يتجه الحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب روما الإيطالي إلى تجديد عقده مع فريق الذئاب، رغم اهتمام ريال مدريد وليفربول بضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن أليسون البالغ من العمر 25 عامًا سيجدد عقده مع روما حتى صيف العام 2023، وسيحصل على 650،000 جنيه إسترليني، متجاهلًا اهتمام ريال مدريد وليفربول.

وترددت تقارير أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أليسون، خاصة مع فشله في ضم دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، كما أبدى يورغن كلوب إعجابه بالحارس مع تواضع مستوى حارسيه لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه.

وانضم أليسون إلى روما صيف العام 2016 قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو.