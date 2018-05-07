ألفارو موراتا يوافق على العودة إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب نادي تشيلسي، وافق على الشروط الشخصية، تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويبدو أن موراتا البالغ من العمر 25 عامًا قد فشل في التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي، وسجل 15 هدفًا فقط في 45 مباراة مع تشيلسي.

وانضم موراتا إلى تشيلسي الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة “صن” أن موراتا قد يتجه نحو العودة إلى تورينو معقل يوفنتوس، بعد فشله في إحداث تغيير في تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي مستعد للتخلص من موراتا مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، واستثمارها في تعاقدات أخرى، بعد نجاح التوقيع مع المهاجم الفرنسي أوليفير جيروه في يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي أظهر أنه قادر على إثبات جدارته، بعد فترة إعارة جيدة في بروسيا دورتموند، في حين يأمل تامي أبراهام أيضًا، في الحصول على فرصة للتألق، عندما تنتهي فترة إعارته إلى سوانسي سيتي.

وسبق أن لعب موراتا ليوفنتوس مدة موسمين (2014/2015 و2015/2016)، وسجل للفريق الإيطالي 27 هدفًا وصنع 19 في 93 مباراة.

وكان موراتا أحد تشكيلة يوفنتوس، عندما فاز بلقبين في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا.