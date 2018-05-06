روما يعزز آماله في التأهل لأبطال أوروبا بالفوز على كالياري (فيديو)

أنعش فريق روما، آماله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد تغلبه على مضيفه كالياري بهدف نظيف في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي.

ويدين روما بالفضل في تحقيق الثلاث نقاط إلى المهاجم التركي جنكيز أوندار الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 15.

وفشلت جميع محاولات كالياري في إدراك التعادل، ليخرج روما فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 73 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 91 نقطة بفارق ست نقاط عن مطارده نابولي.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتأهل إلى دوري الأبطال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي.