ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي أمام تورينو (صورة)

واصل نابولي نتائجه المخيبة في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل 2/2، اليوم الأحد، أمام منافسه تورينو في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وأشعل نابولي الصراع على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما هزم يوفنتوس 1/0 في عقر داره يوم 22 من الشهر الماضي، لكنه فاجأ الجميع بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا في الجولة التي تلتها، ثم تعادل 2/2 اليوم مع تورينو.

وأصبح تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ضربًا من الخيال مع تبقي مباراتين على النهاية.

ورفع التعادل رصيد نابولي إلى 85 نقطة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر، الذي يملك 91 نقطة، ويحتاج يوفنتوس إلى نقطة للتتويج باللقب.

وفي آخر جولتين يلعب نابولي أمام سامبدوريا وكروتوني، في حين يلتقي يوفنتوس مع روما وهيلاس فيرونا.

ويأتي لاتسيو في المركز الثالث ويملك 71 نقطة، مقابل 70 لروما في المركز الرابع.

ويأتي إنتر ميلان خامسًا وفي جعبته 69 نقطة، مقابل 60 لميلان في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي إلى دور المجموعات مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.