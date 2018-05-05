جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على بولونيا (صورة)

وضع يوفنتوس يدًا واحدة على لقب الدوري الإيطالي إثر الفوز الكبير على بولوينا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

رصيد يوفنتوس ارتفع إلى 91 نقطة موسعًا فارق الصدارة مع نابولي إلى 7 نقاط مع تبقي مباراة للأخير أمام تورينو، غدا الأحد.

جولتان فقط متبقيتان على الحسم، ونابولي يحتاج للانتصار في مهمة الغد لإعادة الفارق مجددًا إلى 4 نقاط، ومن ثم انتظار هدية من روما في الجولة المقبلة، حينما يستضيف الأخير ماسيمو أليجري ورجاله.

وحينها إن تحققت الآمال قد تكون الجولة الأخيرة هي جولة الحسم أو يبدد يوفنتوس تلك التوقعات سريعًا ويواصل السير بخطىً ثابتة نحو لقبه السابع على التوالي.