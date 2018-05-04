مدينة مدريد تسعى لمعادلة إنجاز ميلان في بطولات أوروبا للأندية.. تعرّف على القصة

يسعى قطبا مدريد العاصمة الإسبانية لمعادلة إنجاز قطبي ميلان الذي تحقق سنة 1994 حين توج الفريقان بلقبين أوروبيين دون أن يلعبا كأس السوبر الأوروبي لكون القوانين السابقة كانت تجمع بين الفائز بلقب دوري الأبطال والفائز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.

ولم يحدث أن جمعت مدينة واحدة فريقين فازا بلقبين أوروبيين في نفس السنة سوى ميلان الإيطالية حين توج ميلان بلقب دوري الأبطال على حساب برشلونة وتوج إنتر ميلان بلقب كأس الاتحاد الأوروبي على حساب سالزبورغ النمساوي.

وسيكون أمام فريقي العاصمة الإيطالية معادلة إنجاز ميلان وتجاوزه، لكون في حال تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي سيلتقيان في كأس السوبر الأوروبي الصيف القادم.

وضيّع الفريقان فرصة الفوز بلقبين أوروبيين في نفس الموسم مرتين في 1962 و1986، حيث فاز أحدهما بلقب أوروبي وخسر الثاني النهائي.

ففي 1962 فاز أتلتيكو مدريد بلقب كأس الكؤوس الأوروبية على حساب فيورنتينا، فيما خسر ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، بينما في 1986 فاز ريال مدريد بلقب كأس الاتحاد الأوروبي على حساب كولون الألماني وخسر أتلتيكو مدريد نهائي كأس الكؤوس الأوروبية أمام دينامو كييف الأوكراني.