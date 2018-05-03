يوفنتوس يتطلع للقب جديد في الدوري الإيطالي

يقترب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من الحسم دون صخب، إذ يستطيع يوفنتوس انتزاع لقبه السابع على التوالي مطلع الأسبوع المقبل، قبل جولتين على النهاية.

وقبل أسبوع، كانت الجماهير الإيطالية مستمتعة بواحد من أكثر سباقات اللقب إثارة منذ أعوام، بعد أن تقلص الفارق بين يوفنتوس المتصدر ونابولي إلى نقطة واحدة.

وازدادت الإثارة بعدما تأخر يوفنتوس 2/1 أمام إنتر ميلان باستاد سان سيرو، يوم السبت الماضي، لكن خلال 24 ساعة تبدلت الأمور بصورة درامية.

ففي البداية، سجل يوفنتوس هدفين في آخر 5 دقائق ليهزم إنتر ميلان 3/2 ثم خسر نابولي 3/0 خارج ملعبه أمام فيورنتينا ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط مع تبقي 3 مباريات.

ويحتاج يوفنتوس الآن للفوز فقط على بولونيا وفيرونا بملعبه ليحرز اللقب دون انتظار نتيجة مباراته خارج أرضه ضد روما.

ويمكن أن يحسم اللقب، يوم الأحد، إذا هزم بولونيا بعد غد السبت، وخسر نابولي على أرضه أمام تورينو بقيادة المدرب والتر ماتساري.

وقال غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس، الذي سجل هدف الفوز بضربة رأس أمام إنتر ميلان، إن هذه المباراة كانت لحظة حاسمة في سباق اللقب المثير.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني: “كان من المهم الفوز على إنتر ميلان، في الدقائق الأخيرة كنا نعلم مدى أهمية هذه اللحظات بالنسبة لنا وللقب. تعديل النتيجة بهذا الشكل منحنا دفعة مهمة في سباق اللقب”.

وواجه نابولي صعوبات في مبارياته الأخيرة بملعبه أمام منافسين متواضعين.

وفاز بصعوبة 1/0 على جنوة واحتاج إلى هدفين في آخر دقيقتين ليهزم كييفو 2/1 وعوّض تأخره مرتين في انتصاره 4/2 على أودينيزي.

وهناك تكهنات أيضًا حول مستقبل المدرب ماوريتسيو ساري رغم أن عقده مستمر حتى العام 2020.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن محادثاته مع النادي لتوقيع عقد جديد انهارت وأنه قد يغادر بنهاية الموسم.

وفي مباريات أخرى، يحتاج إنتر ميلان للفوز على أودينيزي المتعثر ليحافظ على أي أمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، ووضع حد لغيابه عن البطولة لست سنوات.

وتركته الهزيمة أمام يوفنتوس في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط خلف المربع الذهبي.