أهداف مباراة ليفربول وروما.. “الريدز” يتقدم بثنائية (فيديو)

تقدم السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول بهدف لفريقه في الدقيقة 9 خلال مواجهة روما في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعادل فريق العاصمة الإيطالية بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 15.

واستلم ماني تمريرة سحرية من فرمينو وانفرد بمرمى روما محرزًا هدف الليفر الأول.

وضغط روما ونجح في إحراز هدف التعادل عن طريق ميلنر مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

واستغلالًا لدفع روما السيئ نجح فاينالدوم في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 25 من ضربة رأس.

If you are a #Roma fan, you might feel a slight nudge in the heart watching this.#ASRoma #RomaLFC #ROMLIV pic.twitter.com/rt0BQlqQHU

— fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢ مايو ٢٠١٨