أهداف مباراة ليفربول وروما.. “الريدز” يتقدم بثنائية (فيديو)

تقدم السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول بهدف لفريقه في الدقيقة 9 خلال مواجهة روما في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعادل فريق العاصمة الإيطالية بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 15.

واستلم ماني تمريرة سحرية من فرمينو وانفرد بمرمى روما محرزًا هدف الليفر الأول.

وضغط روما ونجح في إحراز هدف التعادل عن طريق ميلنر مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

واستغلالًا لدفع روما السيئ نجح فاينالدوم في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 25 من ضربة رأس.

If you are a #Roma fan, you might feel a slight nudge in the heart watching this.#ASRoma #RomaLFC #ROMLIV pic.twitter.com/rt0BQlqQHU — fuboTV soccer (@fuboTVsoccer) ٢ مايو ٢٠١٨

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية التي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على ملعب “أولمبيكو” مساء الأربعاء في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على روما بنتيجة 5-2 في جولة الذهاب على ملعبه “آنفيلد”، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة، فالفوز بثلاثية دون ردٍ سيصعد بالفريق الإيطالي.

يحلم فريق روما بصناعة ريمونتادا جديدة وتحقيق الفوز على حساب ليفربول بنفس السيناريو الذي أطاح به بنظيره برشلونة الإسباني.

نجح روما في الفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة بعد الخسارة بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب كامب نو، وتعيد هزيمته ذهابًا في “آنفيلد” بنتيجة 5-2 السيناريو نفسه إلى الأذهان فروما بحاجة للفوز بثلاثية نظيفة أيضًا.