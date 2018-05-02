كلوب قبل مباراة روما ضد ليفربول: لم نحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

حذر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، فريقه من أن مواجهة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي لم تحسم بعد داعيا لاعبيه “للقتال من أجل حلمهم” في لقاء الإياب بالعاصمة الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وفاز ليفربول 5-2 في مباراة الذهاب على استاد آنفيلد ويحتاج روما لتكرار عودته التاريخية أمام برشلونة في دور الثمانية، حيث فاز 3-صفر على أرضه عقب خسارته ذهابا 4-1، ليتأهل للنهائي.

وتلقت شباك ليفربول هدفين قبل النهاية على استاد آنفيلد ليمنح روما بارقة أمل، وقال كلوب إن فريقه يحتاج للقيام بكل شيء ممكن ليصعب الأمور على الفريق المضيف ويحسم المهمة.

وقال كلوب للصحفيين، يوم الثلاثاء: “الكثير من الناس يعتقدون حقا أن روما يحتاج فقط للفوز 3-صفر لكن هذه تمثل نتيجة كبيرة. نحن هنا للقتال من أجل احلامنا.. نريد بلوغ النهائي”.

ويدرك المدرب الألماني تمامًا كيف يمكن أن تتحول دفة الأمور وبسرعة في المواجهات الأوروبية الكبيرة، لكنه يسعى للتأكيد أيضًا على أن حاجة روما للتسجيل ستترك مساحات في دفاعه يمكن أن يستغلها هجوم ليفربول.

وقال “إذا أردت أن تفوز حقًا يجب أن تقبل مسبقا أنك قد تخسر.. نحتاج لاستغلال هذا الموقف.

“يجب أن يفوزوا علينا. وإذا أرادوا الفوز علينا فإن عليهم أخذ زمام المبادرة.

“إذا ما كنا في غاية التركيز وإذا أرادوا القيام بالمزيد من المخاطرة فستكون هناك لحظات يمكن الهجوم فيها ويجب أن نستغلها”.

وفاز ليفربول برابع ألقابه في كأس أوروبا على الاستاد الأولمبي في عام 1984، عندما تغلب على روما بركلات الترجيح لكن كلوب قال إن فريقه بحاجة للتركيز على كرة القدم وليس التاريخ.

وقال: “أعتقد أنه لا يوجد أي شخص هنا يعتقد أن فوز أجدادنا في السابق قد يساعدنا”.