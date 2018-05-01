لفتة طيبة من لاعبي “الذئاب” قبل مباراة روما ضد ليفربول (صور)

قدّم لاعبو روما لفتة طيبة تجاه مشجع نادي ليفربول الذي يعاني من إصابة جراء اعتداء جماهير روما عليه خلال مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي في آنفيلد، حيث تدرب اللاعبون بقمصان تحمل عبارة مسندة لشون كوكس الذي يرقد في المستشفى حاليًا.

وتعرّض كوكس البالغ من العمر 53 عامًا لهجوم غير مبرر من قِبل ألتراس روما قبل مباراة الذهاب، ويعاني حاليًا من نزيف حادٍ في المخ، وهو في حالة غيبوبة في مستشفى والتون في ليفربول.

وتدرب لاعبو روما، يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأربعاء في الإياب بقمصان كُتبت عليها عبارة دعم لكوكس، بينما وُجّهت الاتهامات لاثنين من مشجعي روما خلال هذا الحدث.

وتخشى إدارة روما من تكرار هذه الحوادث قبل مباراة الإياب، حيث توجّه 5000 مشجع من ليفربول إلى العاصمة الإيطالية التي نشرت 2000 ضابط شرطة، ومنعت تناول الكحول في الأماكن المحيطة بالملعب.

وفي الوقت نفسه، حثت الشرطة الإيطالية مشجعي ليفربول على “احترام القواعد” من أجل البقاء في أمانٍ في روما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه “جوردان هندرسون” قائد ليفربول رسالة إلى نادٍ آخر في أيرلندا يشجعه كوكس جاء فيها:”الوضع الذي يواجهه شون وعائلته الآن يجعل أمرًا مثل لعب كرة القدم يبدو تافهًا، لكن كلاعبين أردنا أن نُظهر دعمنا لكوكس”.

وأضاف:”أهم شيء الآن هو عودة شون إلى عائلته وموطنه، ويرى بنفسه أكثر ناديين يشجعهما يلتقيان من أجله”.