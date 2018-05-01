“كابوس” إيطاليا وفرنسا في افتتاح كأس العالم يطارد المنتخب الألماني

يعد المنتخب الألماني بطل العالم أحد المرشحين للقب مونديال روسيا، ولكن عليه أن يتجنب مصير حاملي اللقب السابقين الذين خرجوا مبكرًا من البطولة، بحسب ما أكده المدير الرياضي أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الألماني: “في 3 من آخر 4 نسخ لكأس العالم خرج حامل اللقب من دور المجموعات”.

وأشار بيرهوف إلى منتخبي فرنسا وإيطاليا بطلي العالم اللذين خرجا من دور المجموعات في كأس العالم 2002 و2010 على الترتيب، وكذلك منتخب إسبانيا بطل العالم في 2010 الذي خرج من مونديال 2014 من دور المجموعات.

وأوضح بيرهوف، في عيد ميلاده الخمسين الذي يحل اليوم الثلاثاء: “البطولة صعبة للغاية حتى بالنسبة لبطل العالم، حالتنا الذهنية ستحدد إلى أي مدى سنتقدم في البطولة”.

وأشار المهاجم الدولي السابق الذي سجل الهدف الذهبي لمنتخب ألمانيا “الماكينات” في نهائي يورو 1996: “لدينا لاعبون بإمكانيات كبيرة، أعتقد أننا من بين المرشحين للقب”.

وأكد بيرهوف أنه حدد قائمة اللاعبين الـ23 المفضلين بالنسبة له للمشاركة في كأس العالم، ولكن القرار في النهاية يعود إلى المدرب يواكيم لوف، الذي سيكشف عن قائمته الأولى في 15 مايو الجاري.