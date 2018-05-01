قبل مباراة روما ضد ليفربول.. مدرب “الذئاب”: نتطلع إلى “معجزة” جديدة أمام “الريدز”

قال أوسيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، إن فريقه يتطلع إلى “معجزة” أمام ليفربول لتعويض تأخره 5-2 عندما يستضيف إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

ونجح روما في تحويل تأخره 4-1 أمام برشلونة ذهابًا في دور الثمانية إلى الفوز 3-صفر في العاصمة الإيطالية.

وأبلغ دي فرانشيسكو الصحفيين، اليوم الثلاثاء: “يجب أن نتحلى بالإيمان وأن نسعى بهذه العقلية وبدعم الجماهير وبالشغف حول الفريق لتحقيق معجزة أخرى”.

وأضاف: “ليفربول فريق خطير حقًا ويمكنه إلحاق الضرر إذا حصل على مساحة صغيرة. أود أن أوضح شيئًا.. في قبل نهائي دوري الأبطال وأمام 70 ألف مشجع هل تتوقع أن يستسلم الفريق؟

“لا. نملك فريقًا مقاتلًا سيبذل أقصى ما بوسعه وقد تنتهي المباراة 4-1 بشكل أو بآخر، لكن أود أن أرى الحماس والرغبة تفوق الحدود”.

ولم تستقبل شباك روما أي هدف في النسخة الحالية لدوري الأبطال.

إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة ليفربول وروما https://t.co/CnSXXQJKet pic.twitter.com/YVwtoIqCMh — إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2018

وتابع دي فرانشيسكو: “في أوروبا هذا الموسم على أرضنا عانينا فقط أمام أتلتيكو مدريد وبعدها سيطرنا على منافسينا وأتمنى أن يحدث المثل، غدًا، وشغف الجمهور سيمنحنا حافزًا إضافيًا”.

وسجل المصري محمد صلاح، مهاجم روما السابق، هدفين في لقاء الذهاب وصنع مثلهما بعدما تلاعب بدفاع الفريق الإيطالي.

وقال دي فرانشيسكو: “محمد صلاح يتمتع بقدرات رائعة، لكن لا يمكننا وضع ثلاثة لاعبين لمراقبته.. يجب أن نقدر قوة منافسينا لكن سنفكر في أنفسنا أيضًا”، مشيرًا إلى حاجة فريقه إلى أداء متميز آخر من المهاجم إيدن جيكو.

وواصل: “يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية وخاصة جيكو بشكل أكبر؛ لأنه أحد العناصر البارزة وأتمنى أن يكون مستواه أفضل مما كان عليه صلاح في لقاء الذهاب وأن يصنع الفارق.

“طموحنا يجب أن يقودنا إلى كييف (لخوض النهائي). سأحاول التعامل مع هذه المباراة كأي مباراة أخرى وطرحت أفكاري وسأسعى لإقناع الفريق بأنها قابلة للتنفيذ”.

وقال راديا ناينغولان لاعب وسط روما، إن النجاح في تسجيل هدفين قرب النهاية في آنفيلد أعاد الأمل للفريق بعدما كان متأخرًا 5-صفر.

وأضاف: “لا يمكننا ارتكاب نفس الأخطاء. يمكنهم إلحاق الضرر بنا في لمح البصر لذا يجب أن نتحلى بالتركيز لمدة 90 دقيقة، وسنسعى لاجتياز هذه المرحلة.

“ندرك أنها مهمة صعبة، لكنها كانت صعبة كذلك أمام برشلونة ونجحنا بها”.