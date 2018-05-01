قد يبدأ مهامه أمام السعودية.. روبيرتو مانشيني يوافق على تدريب منتخب إيطاليا

ذكرت صحيفة “لاغازيت ديل سبورت” أن الإيطالي روبيرتو مانشيني المدرب الحالي لفريق زينت سان بيترسبورغ الروسي وافق على بنود تعاقده مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، للإشراف على تدريب المنتخب الإيطالي الأول.

وبحسب الصحيفة فالمدرب السابق لمانشستر سيتي التقى أليساندرو كوستاكورتا الدولي السابق، والمسؤول الحالي في الاتحاد الإيطالي سرًا وتفاوض معه على بنود العقد لتحمل مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي.

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي باللجوء لروبيرتو مانشيني بعد رفض المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب الإيطالي، مفضلًا التركيز على تدريب الفرق حيث يعتبر من المرشحين لخلافة فينغر في آرسنال.

وكان روبيرتو مانشيني قد عبر عدة مرات عن رغبته في تدريب منتخب إيطاليا، وقال في تصريح سابق :” تدريب المنتخب الإيطالي سيكون مصدر فخر لي، إذا أتيحت لي فرصة الجلوس على دكة بدلاء المنتخب سيكون ذلك جميلًا ، لكن لا شيء من ذلك تم حاليًا.”

ورغم نفي مانشيني لوجود اتصالات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلا أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع عدد من أعضائه، خاصة اللاعبين السابقين، ومن بينهم أليسندرو كوستاكورتا نجم ميلان السابق.

وبحسب الصحيفة فمانشيني قد يقود المنتخب الإيطالي، خلال اللقاء الودي الذي يجمعه بمنتخب السعودية يوم 28 من الشهر الحالي.