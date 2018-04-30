السلوفيني سكومينا حكمًا لمباراة ليفربول وروما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تعيين السلوفيني دامير سكومينا حكمًا لمباراة روما وليفربول، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب الأولمبيكو بروما.

وأدار الحكم السلوفيني، الذي يدير مباريات دولية منذ 2003، هذا الموسم مباراة لروما، في حين لم يدر منذ 3 سنوات أي لقاء لليفربول، الذي فاز في لقاء الذهاب 5-2.

وبدور المجموعات بهذه النسخة من دوري الأبطال، أدار سكومينا المباراة التي جمعت روما أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل 3-3.

أما آخر مباراة أدارها للنادي الإنجليزي فكانت في فبراير (شباط) 2015 بالدور 32 من الدوري الأوروبي أمام بشكتاش في تركيا 1-0.