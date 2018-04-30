ألكسندر أرنولد نجم “الريدز”: مستعد للأجواء العدائية في مباراة ليفربول وروما

قال ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب نادي ليفربول، إنه لن يخشى الأجواء العدائية في الاستاد الأولمبي في روما إذ يستعد لخوض واحدة من أهم مباريات مسيرته في كرة القدم.

وفاز ليفربول 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، وسيكون الفريق الإيطالي بحاجة، يوم الأربعاء المقبل، إلى تكرار انتصاره 3-صفر كما فعل أمام برشلونة في دور الثمانية لمنع الفريق الإنجليزي من الظهور في النهائي.

وقال الظهير الأيمن ألكسندر-أرنولد لوسائل إعلام بريطانية: “سنذهب إلى هناك لأداء عملنا وسنذهب هناك من أجل الفوز.

“بكل تأكيد نحن ندرك أن الأجواء ستكون عدائية، وهذا ما سيحاول فعله المنافس تمامًا كما فعلت جماهيرنا. يجب أن نكون مستعدين ذهنيًا وبدنيًا”.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 19 عامًا: “يتدرب المرء طوال حياته على مدار سنوات من أجل مثل هذه المباريات ومثل هذه الفرص. كل ما فعلته قبل ذلك هو تجهيز لنفسي لمثل مباراة الأربعاء”.