حديث أليغري مع الحكم الرابع لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان يثير الجدل في إيطاليا (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشرته الصحافة الإيطالية بشأن حديث دار بين ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، والحكم الرابع، باولو تاليافينتو، بعد لقاء إنتر ميلان الجدل في إيطاليا حيث طالب الكثير من المتتبعين بفتح تحقيق في الموضوع.

وفاز يوفنتوس على إنتر ميلان 3-2 في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد طرد لاعب إنتر، ماتياس فيتشينو، منذ الدقيقة الـ18 إثر اللجوء لتقنية حكم الفيديو، فيما لم يطرد الحكم لاعب يوفنتوس البوسني ميرالم بيانيش، رغم كونه ارتكب خطأ فادحًا ضد البرازيلي رافينيا، وكان يستحق على الأقل بطاقة صفراء ثانية.

وقال أليغري للحكم الرابع: “أهلًا صديقي لقد مرت الأمور بشكل رائع قوموا بترقيته”، دون أن تعطى تفاصيل كثيرة حول طبيعة الحوار والمقصود منه.

كما نشرت مواقع أخرى حوارًا حدث بين أليغري والحكم الرئيس دانيلو أورساتو بعد هدف التعادل لهيغوين في الدقيقة 87 جاء فيه: “لقد عدنا في اللقاء والآن سنفوز”.

وتتهم فرق الدوري الإيطالي الحكام بمحاباة يوفنتوس ويذكرون الفريق بالفضائح السابقة، والتي أدت لتجريده من لقبين وإنزاله لدوري الدرجة الثانية.

وأصبح دخول القضاء الإيطالي واردًا في الملف بعد نشر الفيديوهات التي تشير لكلمات أليغري مع حكام اللقاء، حيث ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن جيوسيبي بيكورارو، المدعي العام، قد يفتح تحقيقًا في الموضوع.

وكانت جماهير إنتر ميلان أصدرت بيانًا قررت خلاله القيام بـ5 دقائق حدادًا على أخطاء التحكيم التي يستفيد منها يوفنتوس، واعتبرت أن إدارة السيدة العجوز احتجت على لقاء ريال مدريد لكونه الفريق الوحيد الذي لم تستطع أن تهزمه بالتحكيم.