هاتريك سيميوني يقود فيورنتينا إلى اكتساح نابولي ويُقرّب يوفنتوس من الدوري الإيطالي (فيديو)

تلقّت آمال نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ضربة موجعة، عقب خسارته المريرة 0-3 أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد، في الجولة الـ 35 للمسابقة، ليقدم هدية ثمينة للغاية لمنافسه يوفنتوس، الساعي إلى الاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي.

واستغل فيورنتينا النقص العددي الذي عانى منه نابولي مبكرًا، حيث اضطُر الفريق الضيف للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 6، بعد تدخل قوي على جيوفاني سيميوني مهاجم فيورنتينا، الذي كان في طريقه إلى الانفراد بالمرمى.

واحتسب حكم المباراة في البداية ركلة جزاء لفيورنتينا مع إنذار كوليبالي، قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد ليتم طرد مدافع نابولي، مع احتساب ركلة حرة مباشرة لفيورنتينا من على حدود المنطقة.

وارتدى سيميوني ثوب الإجادة خلال اللقاء، بعدما أحرز 3 أهداف “هاتريك” لفيورنتينا في الدقائق 34 و62 والأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

قوووووووووووول فيورنتينا الثاني HD pic.twitter.com/5Y5SCd7Uzn — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

قوووووووووووول فيورنتينا الثالث “سيميوني هاتريك” HD pic.twitter.com/Rgi2oILPwb — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد نابولي، الذي يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990، عند 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، الذي أصبح بحاجة للحصول على 6 نقاط خلال مبارياته الـ3 الأخيرة لحسم اللقب لصالحه رسميًا، دون النظر لنتائج نابولي.

وفي المقابل، ارتفع رصيد فيورنتينا، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الـ3 الأخيرة في البطولة، إلى 54 نقطة في المركز التاسع، ليحافظ على آماله في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.