مباراة نابولي وفيورنتينا.. كوليبالي يخرج بالبطاقة الحمراء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (فيديو وصور)

تلقى نابولي لضربة قوية بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة السادسة، في مباراته أمام فيورنتينا، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وارتكب كاليدو كوليبالي خطأ على جيوفاني سيميوني، ليقرر الحكم باولو سيلفيو مازوليني طرده مباشرة في الدقيقة السادسة، في ضربة قوية للمدرب ماوريزيو ساري.

واحتسب الحكم في البداية ضربة جزاء مع إنذار المدافع السنغالي، قبل أن يلجأ لتقنية الفيديو ليطرد كولييالي مع احتساب ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة.

وأجرى ماوريسيو ساري، المدير الفني لنابولي تغييرًا سريعًا بسحب جورجينيو والدفع بلورينزو تونيلي.

وكان كوليبالي قد حافظ على حظوظ نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد أن سجل هدفًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة من مباراة يوفنتوس ونابولي في الجولة الماضية.

ويملك نابولي 84 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي هزم إنتر ميلان 3/2 أمس السبت.