موعد مباراة ليفربول وروما بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير بشغف كبير مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، التي يستضيفها ملعب الأولمبيكو، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول كان قد سحق روما بخمسة أهدافٍ مقابل هدفين في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في النهائي حيث يكفيه التعادل، أما الذئاب فيحتاجون للانتصار بثلاثة أهدافٍ على الأقل لخطف التأهل.

ويشعر نجوم الريدز بالقلق من تكرار روما الريمونتادا التاريخية، التي فعلوها أمام برشلونة في إياب دور ربع نهائي البطولة، ليتأهلوا لدور نصف نهائي دوري الأبطال بصحبة كل من: ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي الذي تأهل للدور قبل النهائي على حساب نظيره مانشستر سيتي.

وما يقلق رفقاء صلاح، موقفهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قابلوا ستوك سيتي في مباراتهم الأخيرة وتعادلوا سلبيًا، فأصبح المركز الثالث الذي يحتله الفريق في خطر، فرصيدهم أصبح 72 نقطة بفارق 4 نقاطٍ فقط من توتنهام الرابع، وتنتظرهم مباراة قوية بعد القمة الأوروبية ضد تشيلسي الساعي هو الآخر لخطف مركز في المربع الذهبي في الأمتار الأخيرة من البريميرليغ.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة بين إن سبورت إتش دي 1، ويعلق عليها كل من عصام الشوالي وحفيظ دراجي.