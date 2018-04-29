تقارير.. أنشيلوتي يرفض تولي تدريب منتخب إيطاليا

قالت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الأحد، إن كارلو أنشيلوتي رفض عرضًا لتولي تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم ليبقى روبرتو مانشيني على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة.

وقالت بضع صحف إيطالية من بينها “كورييري ديلو سبورت” و”غازيتا ديلو سبورت”، إن أنشيلوتي (58 عامًا)، الذي أقاله بايرن ميونخ، بطل ألمانيا، في سبتمبر أيلول الماضي، عقد محادثات مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية في العاصمة روما، الاثنين الماضي.

ومن بين أسباب الرفض الذي ذكرت أن أنشيلوتي يعتقد أن بوسعه تدريب إحدى الفرق الكبيرة في أوروبا.

ولم يتسن الاتصال بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم للتعليق.

ويحتل منتخب إيطاليا حاليًا المركز الـ 20 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وهو أسوأ مركز يحتله طوال تاريخه.

وظل المنتخب الإيطالي دون مدرب دائم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما أقيل جيان بييرو فنتورا من المنصب بعد فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتولى لويجي دي بياجيو تدريب الفريق بصفة مؤقتة وقاده خلال مبارياته الودية أمام الأرجنتين وإنجلترا في مارس/ آذار الماضي.

وأنشيلوتي لاعب الوسط السابق واحد من أنجح المدربين على المستوى الأوروبي إذا سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلانو الإيطالي وريال مديد الإسباني كما فاز بألقاب بطولات محلية مع تشيلسي الإنجليزي وميلانو وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ.

ويتولى مانشيني حاليا تدريب زينيت سان بطرسبرغ الروسي.