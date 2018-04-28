مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. تصدٍ خرافي من هندانوفيتش حارس النيراتزوري (فيديو)

أنقذ هندانوفيتش، حارس إنتر ميلان، مرماه من هدف محقق، إثر تصويبة قوية أطلقها ديبالا، نجم يوفنتوس، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “سان سيرو”، ضمن مواجهات الجولة الـ35 للدوري الإيطالي.

وأطلق ديبالا تصويبته في الدقيقة الـ74 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء اليوفي، في أقصى الزاوية اليمنى، لكن هندانوفيتش كان لها بالمرصاد ببراعة ليخرجها إلى ركلة ركنية محافظًا لفريقه على تقدمه بهدفين مقابل هدف، رغم لعبهم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ18 من الشوط الأول في اللقاء، بعد طرد ماتياس فيتشينو.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة، بينما يحتل نابولى المركز الثانى برصيد 84 نقطة قبل مواجهة فيورنتينا غدًا الأحد، ويأتى إنتر ميلان فى المركز الخامس برصيد 66 نقطة.