هل استحق فيتشينو الطرد في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان؟ (فيديو)

تلقى ماتياس فيتشينو، لاعب إنتر ميلان بطاقة الطرد الحمراء في مواجهة يوفنتوس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة 35 للدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 18، تدخل ماتياس فيتشينو لاعب إنتر ميلان، بخشونة ضد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الأول.

لكن بعد اللجوء للفيديو مرة أخرى، تراجع الحكم الإيطالي عن قراره، ليشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب إنتر ميلان، حيث أثبتت التقنية تهوره وتدخله العنيف، بدون كرة، ضد ماندزوكيتش.

ويتقدم اليوفي بهدف أول حتى الآن، الهدف جاء في الدقيقة 13 بعدما استقبل دوغلاس كرة داخل منطقة العمليات، ليصوبها قوية على يسار حارس مرمى إنتر ميلان.

يسعى يوفنتوس إلى الفوز بمباراة اليوم لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، بعد أن تقلص الفارق بينه وبين نابولى الذى يحتل المركز الثاني فى ترتيب الكالتشيو، إلى نقطة واحدة، عقب تعادل السيدة العجوز مع كروتونى بنتيجة 1-1 فى مباراة الجولة الـ33، وهزيمتهم من فريق الجنوب بهدف نظيف فى مباراة الجولة الـ34.

???? | طرد لاعب انتر ميلان فينسيو مع الإعادات.

قرار صعب صراحة .. شخصيًا أشوفه تدخل بتهوّر .. pic.twitter.com/4FLB1TRmil — Az (@Leader_Azooz) April 28, 2018

بينما يدخل إنتر ميلان مباراة اليوم متحفزًا للفوز، أملًا فى خطف المركز الثالث أو الرابع بترتيب الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الذى يحتل المركز الرابع، وروما الذى يحتل المركز الثالث.