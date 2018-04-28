قبل مواجهة ليفربول.. روما يكتسح كييفو فيرونا برباعية.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي

اكتسح نادي روما، نظيره كييفو فيرونا، 4-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، ليوجه إنذارًا لنادي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح باتريك ستشيك، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ9، وعزز إدين دجيكو النتيجة لذئاب العاصمة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ40، وسجل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث في الدقيقة الـ65، وبعدها بدقيقتين أضاف إدين دجيكو الهدف الرابع، فيما أحرز روبيرتو إنجليسي هدف فيرونا الوحيد في الدقيقة الـ88 بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ59.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 70 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 31 نقطة في المركز الـ16.

ويستعد روما إلى المواجهة المرتقبة ضد ليفربول، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام الأربعاء المقبل على ملعب “الأوليمبيكو”، بعد أن انتهى الذهاب بنتيجة 5-2 لصالح الريدز.