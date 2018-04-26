نادي ليفربول يطالب الشرطة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بحماية جماهيره قبل مباراة روما

طلب نادي ليفربول الإنجليزي عقد اجتماع مع مسؤولين بنادي روما والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات الأمنية والشرطة الإيطالية لضمان أمن جماهير النادي الإنجليزي التي ستتوجه الأسبوع المقبل لحضور إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الإيطالية.

وحدثت اشتباكات بين جماهير الفريقين خارج ملعب أنفيلد الثلاثاء الماضي قبل فوز ليفربول 5-2 على النادي الإيطالي في ذهاب الدور نفسه.

كما وجهت اتهامات لرجلين فيما يتصل بالحادث مما تسبب في نقل رجل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل المباراة.

وقال النادي في بيان “يسعى ليفربول لتوضيح المسائل المتعلقة بإجراءات يوم إقامة المباراة منذ سحب القرعة، يأمل النادي في أن يؤدي هذا الاجتماع لتوفير التأكيدات الضرورية والمعلومات الأساسية.

وأضاف ليفربول في بيانه: “سيتيح هذا للنادي إخطار جماهيره بالإجراءات التي سيتم اتخاذها”.

واعتدت مجموعة من جماهير روما على شان كوكس (53 عامًا) مشجع فريق ليفربول وتركته في حالة خطيرة وحرجة، ما دفع السلطات الأمنية في ليفربول لإطلاق حملة بحث عن شهود أدت لاعتقال اثنيْن من جماهير الفريق الإيطالي، هما: فيليبو لومباردي، وسكويوسكو، وعمرهما 20 و29 عامًا على التوالي، بتهمة محاولة القتل.

وحصل 5 آلاف مشجع لليفربول على تذكرة لقاء الإياب، إضافة لاحتمال سفر أكثر من ضعف العدد دون تذكرة بحثًا عن طريقة لمساندة فريقهم في الإياب.