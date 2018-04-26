هل ضمن ليفربول وريال مدريد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

شهدت لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فوزًا كبيرًا لفريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه أمام روما الإيطالي 5-2 وعودة حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بالفوز من قلب ميونخ أمام بايرن ميونخ 2-1 ليقطع الفريقان خطوة مهمة نحو بلوغ المقابلة النهائية المقرر إقامتها في الملعب الأولمبي بكييف العاصمة الأوكرانية يوم 26 أيار / مايو القادم.

ورغم فوز ليفربول بفارق 3 أهداف في ملعبه وفوز ريال مدريد خارج ملعبه، لكن هل ضمن الفريقان التواجد في اللقاء النهائي ليكون الثاني في تاريخ المسابقة بعد نهائي 1981؟.

ليفربول حظوظ قوية رغم شبح برشلونة

يحتاج الفريق الإنجليزي للعب لقاء كبير في ملعب الأولمبيكو في روما لتحقيق التأهل للنهائي، لأن الهدفين اللذين سجلهما الفريق الإيطالي في نهاية لقاء الذهاب منحاه أملًا صغيرًا في تحقيق ريمونتادا جديدة في لقاء الإياب.

وسبق لروما أن هزم تشيلسي 3-0 وبرشلونة 3-0 على أرض ملعبه، وهما فريقان كبيران وبطلان سابقان، خاصة الفريق الإسباني الذي سجل أمامه ريمونتادا للتاريخ في دور ربع النهائي، حيث خسر ذهابًا 4-1 وفاز إيابًا 3-0.

لكن ظروف برشلونة وليفربول تختلف، فالفريق الإسباني يعتمد كليًا على لاعبه ونجمه ميسي، بينما يملك الفريق الإنجليزي ثلاثيًا هجوميًا ناريًا سجلوا في المسابقة 28 هدفًا وهم المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ماني.

ريال مدريد : هل يتجاوز لعنة البيرنابيو

لم يضمن ريال مدريد أي شيء رغم فوزه ذهابًا 2-1 في قلب ملعب أليانز أرينا، لكون نفس النتيجة حدثت الموسم الماضي بين الفريقين في ربع النهائي، وتمكن الفريق الألماني من الفوز في قلب البيرنابيو 2-1 وجر اللقاء لأشواط إضافية منحت التأهل لريال مدريد بعد أخطاء من التحكيم.

وفي دور ربع النهائي فاز ريال مدريد في تورينو 3-0 أمام يوفنتوس، لكنه تلقى ضربة قوية في البيرنابيو، وتلقى 3 أهداف قبل أن تمنحه ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع التأهل.

ويبقى ملعب سانتياغو بيرنابيو كابوسًا حقيقيًا لريال مدريد هذا الموسم، حيث بسبب النتائج السلبية على أرضه فقد الدوري الإسباني وفقد كأس الملك، ويحتاج لدعم كبير من جماهيره لتجاوز بايرن ميونخ وبلوغ النهائي.