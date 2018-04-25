ماذا قال كلوب عن خماسية مباراة ليفربول وروما والانتقادات لاستبداله محمد صلاح؟

رفض يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، التأثر بشكل سلبي باستقبال هدفين قرب النهاية خلال الفوز 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وقال إن فريقه أدى بشكل “مثالي” لمدة 80 دقيقة.

وقال كلوب بعدما سجل محمد صلاح هدفين وأضاف روبرتو فيرمينو مثلهما: “بكل تأكيد كنت سأشعر بسعادة أكبر بنتيجة 5-صفر أو 5-1 لكن 5-2 نتيجة رائعة.. سنذهب إلى هناك ونحاول مجددًا”.

وأضاف: “أدى اللاعبون مباراة رائعة لفترة طويلة جدًا. حتى في آخر عشر دقائق عندما استقبلنا الهدفين ارتكبنا خطأ واحدًا وارتكب الحكم خطأ واحدًا (في احتساب ركلة جزاء) لنستقبل بذلك هدفين”.

وتابع: “يجب أن نعمل مجددًا في روما وهذه ليست مشكلة. كنا سنحتاج إلى العمل حتى لو فزنا 5-صفر. روما كان سيحاول أن يقدم كل شيء ممكن في جميع الأحوال”.

وسجل صلاح هدفين رائعين ليرفع رصيده إلى 43 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم بينما يملك عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي لأي لاعب من ليفربول في موسم أوروبي واحد.

وشعر كلوب بسعادة كبيرة بقدرة اللاعب المصري على التعامل مع الفرص المتاحة إذ افتتح التسجيل بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في أعلى الزاوية اليمنى لروما وأضاف الهدف الثاني بشكل مميز من أعلى الحارس المتقدم أليسون.

وقال كلوب للصحفيين: “جاء الهدف الأول من لقطة إبداع. لقد سجل بعض الأهداف بهذه الطريقة لذا فمن الواضح أن الأمر ليس من قبيل المصادفة.

“الهدف الثاني جاء بشكل ذكي وكان روبرتو حاضرًا بين الخطوط وهو (صلاح) صنع الفرصة ثم بعد ذلك صنع هدفين إضافيين” في إشارة إلى كرتين حاسمتين من الهداف المصري لزميليه ساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

ولم يشعر مدرب بروسيا دورتموند السابق بالندم على تغيير صلاح بعد مرور 75 دقيقة أثناء تقدم ليفربول بنتيجة 5-صفر وقال، إنه كان يريد الحفاظ على الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم من إمكانية التعرض للإصابة.

وقال كلوب: “إذا كان أي شخص يريد أن يقول، إني أتحمل خطأ استقبال هدفين لأني أخرجت المهاجم فليس لدي مشكلة في ذلك.. كان يركض طوال الوقت ولم يكن سيصبح الأمر جيدًا بالنسبة لنا لو تعرض للإصابة”.

لكن رغم ذلك فإن المدرب الألماني رفض التأكيد أن اللاعب المنضم من روما الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو (51.37 مليون دولار) هو الأفضل في العالم حاليا.

وقال: “ما روعة هذا اللاعب.. إذا كنت تعتقد أنه الأفضل في العالم فيمكن كتابة أو قول ذلك. إنه في حالة فنية مذهلة وفي حالة كبار اللاعبين لكن حتى تكون الأفضل في العالم فإنك تحتاج إلى مواصلة ذلك لفترة أطول”.